Станция «Кропоткинская» на Кубани выведена из эксплуатации после атаки БПЛА ВСУ

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае была выведена из эксплуатации после атак украинских беспилотников 17 февраля, сообщили в Минобороны России.

В феврале киевские власти осуществили нападение на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», которая является частью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уточняется, что в результате этой атаки станция понесла серьёзные повреждения и была вынуждена прекратить свою работу.