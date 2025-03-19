Станция «Кропоткинская» на Кубани выведена из эксплуатации после атаки БПЛА ВСУ
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае была выведена из эксплуатации после атак украинских беспилотников 17 февраля, сообщили в Минобороны России.
В феврале киевские власти осуществили нападение на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», которая является частью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уточняется, что в результате этой атаки станция понесла серьёзные повреждения и была вынуждена прекратить свою работу.
Напомним, что 17 февраля семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Угрозу разлива нефти предотвратили, в результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что на станции не было российских средств ПВО. В МИД Казахстана отметили, что страна намерена путём дипломатии решить вопрос об ударе дрона. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти.