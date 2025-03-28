«Собираем претензии в копилку»: В России заявили о фиксации всех нарушений соглашения ВСУ
Депутат Журова: РФ фиксирует нарушения соглашения об ударах по энергообъектам
Россия отреагирует на атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что все случаи нарушения соглашений о запрете атак на энергетические объекты тщательно документируются.
Журова отметила, что несмотря на снижение активности поддержки Украины со стороны США, Европа продолжает следовать прежней политике. Она добавила, что Киеву необходимо продемонстрировать свою способность к действиям и атакам. Политик также подчеркнула, что Россия внимательно отслеживает все инциденты нарушения соглашений и не оставит без внимания ситуацию с ударами по энергетическим объектам.
«ВСУ преподнесут этот удар так, что он помог в продвижении их войск. Никто не скажет, что это энергоинфраструктура, важная для гражданского населения. Реакция США — это вопрос. Мы собираем все претензии в копилку, и какие-то моменты точно можно будет поднять. Переговоры продолжаются, не всегда публично. В любом случае Россия не оставляет такие вещи без контроля», — отметила Журова в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал идею США о прекращении огня на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. Наша сторона обещания выполнила, а вот ВСУ «забили» на договор и ударили по нефтебазе в Краснодарском крае. С тех пор режим Зеленского не единожды нарушал соглашения. В МО считают, что, продолжая атаки на инфраструктуру, лидер киевского режима обличает свою неспособность договориться о мире.
Telegram / Минобороны РФ