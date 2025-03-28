«Собираем претензии в копилку»: В России заявили о фиксации всех нарушений соглашения ВСУ

Россия отреагирует на атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что все случаи нарушения соглашений о запрете атак на энергетические объекты тщательно документируются.

Журова отметила, что несмотря на снижение активности поддержки Украины со стороны США, Европа продолжает следовать прежней политике. Она добавила, что Киеву необходимо продемонстрировать свою способность к действиям и атакам. Политик также подчеркнула, что Россия внимательно отслеживает все инциденты нарушения соглашений и не оставит без внимания ситуацию с ударами по энергетическим объектам.

«ВСУ преподнесут этот удар так, что он помог в продвижении их войск. Никто не скажет, что это энергоинфраструктура, важная для гражданского населения. Реакция США — это вопрос. Мы собираем все претензии в копилку, и какие-то моменты точно можно будет поднять. Переговоры продолжаются, не всегда публично. В любом случае Россия не оставляет такие вещи без контроля», — отметила Журова в беседе с «Лентой.ру».