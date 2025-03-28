Песков допустил несоблюдение РФ договора об ударах после выходки ВСУ в Судже

Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на атаки на энергетические объекты, если Киев его нарушает. Он подчеркнул, что было бы нелогично действовать иначе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.