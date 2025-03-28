Песков допустил несоблюдение РФ договора об ударах после выходки ВСУ в Судже
Песков: РФ оставляет за собой право не исполнять договор в ответ на обстрелы Киева
Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на атаки на энергетические объекты, если Киев его нарушает. Он подчеркнул, что было бы нелогично действовать иначе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона достигла понимания и договорённости с американскими коллегами. При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин оценил идею США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. Для подтверждения серьёзности намерений ВС РФ сбили свои же беспилотники, которые летели на украинские объекты. Однако сразу после этого ВСУ ударили по нефтебазе в Краснодарском крае. С тех пор Киев не единожды нарушал соглашения. В МО считают, что, продолжая атаки на инфраструктуру, Зеленский обличает свою неспособность договориться о мире.
Life.ru