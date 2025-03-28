Песков констатировал тотальную неподконтрольность ВСУ киевским властям
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Подразделения Вооруженных сил Украины не следуют указаниям своего руководства и продолжают атаковать российские энергетические объекты, что указывает на полную бесконтрольность их действий. Об этом на брифинге в пятницу 28 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем абсолютную бесконтрольность в действиях ВСУ. Все подразделения игнорируют приказы командования и продолжают попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России», — подчеркнул представитель Кремля.
Если Украина действительно ввела мораторий и отдала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они явно не исполняются, добавил пресс-секретарь президента России.
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил инициативу США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. В результате этого Россия сбила собственные беспилотники, которые были направлены на украинские объекты, что подтвердило выполнение достигнутых договорённостей. Тем не менее, в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. С тех пор нарушения соглашений происходили неоднократно. В Министерстве обороны отметили, что, продолжая ежедневные удары по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский демонстрирует свою недоговороспособность.