Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 11:54

Песков констатировал тотальную неподконтрольность ВСУ киевским властям

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Подразделения Вооруженных сил Украины не следуют указаниям своего руководства и продолжают атаковать российские энергетические объекты, что указывает на полную бесконтрольность их действий. Об этом на брифинге в пятницу 28 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем абсолютную бесконтрольность в действиях ВСУ. Все подразделения игнорируют приказы командования и продолжают попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России», — подчеркнул представитель Кремля.

Если Украина действительно ввела мораторий и отдала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они явно не исполняются, добавил пресс-секретарь президента России.

ВСУ нанесли двойной удар по ГИС «Суджа», станция практически уничтожена
ВСУ нанесли двойной удар по ГИС «Суджа», станция практически уничтожена

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил инициативу США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. В результате этого Россия сбила собственные беспилотники, которые были направлены на украинские объекты, что подтвердило выполнение достигнутых договорённостей. Тем не менее, в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. С тех пор нарушения соглашений происходили неоднократно. В Министерстве обороны отметили, что, продолжая ежедневные удары по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский демонстрирует свою недоговороспособность.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar