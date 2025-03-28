Песков констатировал тотальную неподконтрольность ВСУ киевским властям

Подразделения Вооруженных сил Украины не следуют указаниям своего руководства и продолжают атаковать российские энергетические объекты, что указывает на полную бесконтрольность их действий. Об этом на брифинге в пятницу 28 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.