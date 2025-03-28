Минобороны показало видео с почти уничтоженной украинскими ударами ГИС «Суджа»

Пресс-служба Министерства обороны опубликовала видео с почти уничтоженной газоизмерительной станцией (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая подверглась ударам реактивных снарядов «HIMARS». Через неё проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки.