Минобороны показало видео с почти уничтоженной украинскими ударами ГИС «Суджа»
Пресс-служба Министерства обороны опубликовала видео с почти уничтоженной газоизмерительной станцией (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая подверглась ударам реактивных снарядов «HIMARS». Через неё проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки.
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Ранее Минобороны РФ назвало уловкой обещание Владимира Зеленского не бить по энергообъектам. В ведомстве уверены, что обязательства киевских властей прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру — это шанс на восстановление военной мощи Украины и предотвращение краха фронта.
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