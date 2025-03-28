Минобороны назвало уловкой обещание Зеленского не бить по энергообъектам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza
Обязательства киевских властей прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру рассматриваются как ещё одна уловка Владимира Зеленского, направленная на восстановление военной мощи и предотвращение краха фронта. С таким заявлением выступило Министерство обороны России.
«Все публичные заявления киевского режима о якобы остановке целенаправленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру России являются очередным маневром Зеленского, целью которого является недопущение обрушения фронта Вооруженных сил Украины и восстановление военной силы с помощью европейских союзников», — отмечается в заявлении.
Напомним, что Украина не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения главаря киевского режима Владимира Зеленского о прекращении ударов на 30 дней. Ранее стало известно, что ВСУ в очередной раз нарушили договорённости и утром 28 марта нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен.