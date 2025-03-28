Минобороны назвало уловкой обещание Зеленского не бить по энергообъектам

Обязательства киевских властей прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру рассматриваются как ещё одна уловка Владимира Зеленского, направленная на восстановление военной мощи и предотвращение краха фронта. С таким заявлением выступило Министерство обороны России.