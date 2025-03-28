В России призвали к атакам в тройном масштабе после нападения ВСУ на ГИС «Суджа»
Генерал Соболев призвал атаковать ВСУ в тройном масштабе после удара по ГИС «Суджа»
Последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа». Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал российские войска увеличить атаки в три раза в ответ на удар Вооружённых сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он отметил, что основными целями российских войск должны стать коммуникационные объекты на территории Украины.
Соболев также призвал прекратить поставки HIMARS и ATACMS противнику. Генерал добавил, что действия украинской стороны в Курской области нарушают все ранее достигнутые соглашения.
«Нужно наносить удары в двойном-тройном масштабе по объектам на коммуникациях, через которые поставляются вот эти всякие HIMARS, всякие ATACMS, которые и наносят удары по нашим энергетическим объектам. Чтобы их в принципе не было. Должна, в том числе, разведка сработать, когда они непосредственно пребывают на Украину», — сказал Соболев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, что в ночь на 21 марта ВСУ нанесли первый удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к возникновению пожара. В результате никто не получил травм. 28 марта стало известно, что ВСУ нанесли двойной удар по станции, объект оказался практически уничтожен.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин одобрил США инициативу о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника. После этого РФ сбила свои же беспилотники, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, продемонстрировав выполнение достигнутых соглашений. Однако на Украине на договорённости быстро наплевали, продолжив ежедневные атаки по российской инфраструктуре.