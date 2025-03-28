В России призвали к атакам в тройном масштабе после нападения ВСУ на ГИС «Суджа»

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал российские войска увеличить атаки в три раза в ответ на удар Вооружённых сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он отметил, что основными целями российских войск должны стать коммуникационные объекты на территории Украины.

Соболев также призвал прекратить поставки HIMARS и ATACMS противнику. Генерал добавил, что действия украинской стороны в Курской области нарушают все ранее достигнутые соглашения.

«Нужно наносить удары в двойном-тройном масштабе по объектам на коммуникациях, через которые поставляются вот эти всякие HIMARS, всякие ATACMS, которые и наносят удары по нашим энергетическим объектам. Чтобы их в принципе не было. Должна, в том числе, разведка сработать, когда они непосредственно пребывают на Украину», — сказал Соболев в эфире радиостанции «Говорит Москва».