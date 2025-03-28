Невозвратные потери ВСУ на Курской земле превысили 70 700 военнослужащих

ВС Украины потеряли более 320 человек личного состава в Курской области за минувшие сутки. Кроме того, противник потерял несколько бронемашин и пунктов управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА», — говорится в сводке ведомства.

За всё время боевых действий в Курской области вооружённые силы противника потеряли свыше 70 700 военнослужащих. Потери ВСУ в технике составили 402 танка, 327 боевых машин пехоты и 290 бронетранспортёров. Общее количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло 2 233 единицы, а автомобильной техники — 2 561 единицы.

Артиллерийские потери включают 589 орудий и 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и 7 MLRS. Противник также лишился 26 зенитных ракетных комплексов, одной зенитной самоходной установки и десяти транспортно-заряжающих машин. В сфере радиоэлектронной борьбы уничтожено 123 станции РЭБ.

Системы разведки и противовоздушной обороны Украины потеряли 18 радаров контрбатарейной борьбы и 10 радиолокационных станций ПВО. Инженерные подразделения противника остались без 56 единиц техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков и инженерную разведывательную машину. Дополнительно уничтожено 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одна командно-штабная машина.