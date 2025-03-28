Боец ВСУ два дня жил под именем убитого курянина, но его маскарад разрушили натовские берцы

Украинский военнослужащий Владимир Бережных очень хотел остаться жить в России, когда вторжение в Курскую область потерпело неудачу. Он раздобыл вещи убитого местного жителя, чтобы выдать себя за гражданского. Маскировку нарушили натовские берцы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинский военнослужащий Владимир Бережных. Видео © Минобороны РФ

Когда ВС РФ сомкнули кольцо вокруг украинской группировки под Курском, украинский солдат остался жить в Плёхово, где провёл всего два дня. Там он наткнулся на баню, а в предбаннике висела куртка и мужские вещи. Углядев в этом свой шанс, украинец сорвал форму ВСУ, облачился в найденную одежду и нащупал в кармане куртки паспорт гражданина, которому она принадлежала. Тот человек был уже убит. Всех жителей этого дома — бабушку и трёх мужчин — убило осколками во время обстрелов, добавил Бережных.

Боец ВСУ рассказал, что планировал встретить женщину и остаться жить в России, поскольку на Украине у него что-то не задалось.

«Через два дня вышел за сигаретами, и меня взяли российские войска. Я был в берцах украинских, я уже ноги натёр этими валенками. И они сразу обратили внимание на украинские, натовские берцы», — сказал Бережных.