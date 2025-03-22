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22 марта, 10:15

Пленный боец ВСУ признался, что продолжает праздновать 9 Мая

Пленный боец ВСУ Воскобойник: День Победы является общим праздником для всех

Перед обменом военнопленными солдат 55-й артиллерийской бригады ВСУ Денис Воскобойник рассказал ТАСС о том, что, несмотря на службу в украинской армии, в его семье по-прежнему отмечают 9 Мая и считают его общим Днём Победы.

«Я горд за то, что мы победили, как отстояли свободу, что фашизм не процветал на то время. Я 9 Мая отмечал и в 2019 году, и в 2018. Но то, что они отменяют праздники на государственном уровне, это же не значит, что они отменяют его в моей семье. Я так же дома отмечаю», — признаётся пленный.

Воскобойник добровольно вступил в ВСУ, подписав контракт в 2019 году, и сдался в плен на заводе «Азовсталь» в 2022 году.

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Ранее стало известно, что количество взятых в плен у России и Украины существенно разнится. По данным российской стороны, ВС РФ смогли захватить больше солдат ВСУ за весь период спецоперации.

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Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Ольга Сливченко
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