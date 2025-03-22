Пленный боец ВСУ признался, что продолжает праздновать 9 Мая

Перед обменом военнопленными солдат 55-й артиллерийской бригады ВСУ Денис Воскобойник рассказал ТАСС о том, что, несмотря на службу в украинской армии, в его семье по-прежнему отмечают 9 Мая и считают его общим Днём Победы.

«Я горд за то, что мы победили, как отстояли свободу, что фашизм не процветал на то время. Я 9 Мая отмечал и в 2019 году, и в 2018. Но то, что они отменяют праздники на государственном уровне, это же не значит, что они отменяют его в моей семье. Я так же дома отмечаю», — признаётся пленный.