Мирошник: Количество пленных военных у России и Украины разнится на порядок

Количество военнопленных у России и Украины существенно отличается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на пресс-конференции 21 марта.

«У нас значительно больше пленных, включая тех, кто был захвачен во время курской операции», — приводит его слова РИА «Новости».