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Специальная военная операция (СВО)

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21 марта, 13:55

Мирошник: Количество пленных военных у России и Украины разнится на порядок

Количество военнопленных у России и Украины существенно отличается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на пресс-конференции 21 марта.

«У нас значительно больше пленных, включая тех, кто был захвачен во время курской операции», — приводит его слова РИА «Новости».

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Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл количество убитых украинских бойцов во время боёв на «Азовстали». По его мнению, командование совершило большую ошибку, когда запретило солдатам сдаться в плен раньше. Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, чему их учили нанятые Зеленским психологи. По словам военного, ему рекомендовали говорить правду и сдавать всех.

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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