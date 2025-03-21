Мирошник: Количество пленных военных у России и Украины разнится на порядок
Количество военнопленных у России и Украины существенно отличается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на пресс-конференции 21 марта.
«У нас значительно больше пленных, включая тех, кто был захвачен во время курской операции», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл количество убитых украинских бойцов во время боёв на «Азовстали». По его мнению, командование совершило большую ошибку, когда запретило солдатам сдаться в плен раньше. Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, чему их учили нанятые Зеленским психологи. По словам военного, ему рекомендовали говорить правду и сдавать всех.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС