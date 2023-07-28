В Белом доме ответили, что на Украине делают американские военные

Американские военные, находящиеся на территории Украины, не принимают участие в боевых операциях. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечён в боевые операции или в поле с украинскими солдатами. Президент [Джо Байден] ясно дал понять: войска США не будут воевать на Украине", — сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, военные США присутствуют на Украине для охраны американского посольства и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.