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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 19:48
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В Белом доме ответили, что на Украине делают американские военные

Кирби: Находящиеся на Украине военные США не участвуют в боевых действиях

Американские военные, находящиеся на территории Украины, не принимают участие в боевых операциях. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечён в боевые операции или в поле с украинскими солдатами. Президент [Джо Байден] ясно дал понять: войска США не будут воевать на Украине", — сказал Кирби в ходе брифинга.

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По его словам, военные США присутствуют на Украине для охраны американского посольства и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.

А ранее Кирби фактически признал, что США недовольны темпами контрнаступления ВСУ. По его словам, даже украинский президент Владимир Зеленский говорил, что оно движется не так, как хотелось бы Киеву.

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Dvidshub / Aaliyah Hunt

Артур Лапсаков
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