В Белом доме признали недовольство темпами контрнаступления ВСУ
Кирби фактически признал, что США недовольны темпами контрнаступления ВСУ
Вашингтон не удовлетворён темпами контрнаступления украинских военных. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы", — ответил он на вопрос журналистов, считает ли американское правительство, что контрнаступление ВСУ идёт "слишком медленно".
При этом Кирби уточнил, что Соединённые Штаты не будут занимать по этому вопросу какую-то позицию и направлять эту операцию, "как диванный генерал".
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое украинская и западная пресса анонсировали на протяжении нескольких месяцев. Однако манёвр обернулся для них отсутствием результата. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее отмечал, что контрнаступление "идёт тяжело".
t.me / Генштаб ЗСУ