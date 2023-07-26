В Белом доме признали недовольство темпами контрнаступления ВСУ

Вашингтон не удовлетворён темпами контрнаступления украинских военных. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы", — ответил он на вопрос журналистов, считает ли американское правительство, что контрнаступление ВСУ идёт "слишком медленно".

При этом Кирби уточнил, что Соединённые Штаты не будут занимать по этому вопросу какую-то позицию и направлять эту операцию, "как диванный генерал".