Российские войска в ходе спецоперации хорошо укрепили оборону, поэтому провала украинского контрнаступления стоило ожидать. Об этом в интервью изданию Stratpol рассказал офицер французской армии, офицер ордена Почётного легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель медали США за выдающиеся заслуги генерал Доминик Делаварде.

"Для украинцев это драматический провал. Но чего ещё можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации", — сказал он.