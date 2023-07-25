Французский генерал Делаварде: Провал контрнаступления ВСУ был предсказуем
Российские войска в ходе спецоперации хорошо укрепили оборону, поэтому провала украинского контрнаступления стоило ожидать. Об этом в интервью изданию Stratpol рассказал офицер французской армии, офицер ордена Почётного легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель медали США за выдающиеся заслуги генерал Доминик Делаварде.
"Для украинцев это драматический провал. Но чего ещё можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации", — сказал он.
Говоря о западной поддержке Украины, генерал подчеркнул, что боевые действия Россия ведёт именно против Североатлантического альянса, ведь ВСУ уже давно исчерпали свои ресурсы. При этом НАТО, по его словам, тоже не особо готово к российской спецоперации в Незалежной: у блока нет сформированных войск, необходимой техники и необходимой подготовки". В силах альянса только вести словесную войну, подчеркнул Делаварде.
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое украинская и западная пресса анонсировала на протяжении нескольких месяцев. Однако манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием результата. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. Тем временем в Британии оставили для ВСУ лишь один вариант контрнаступления, и он очень плохой.
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