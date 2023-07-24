В Италии провал наступления ВСУ связали с отсутствием подготовки и оружия

Провал украинского наступления обусловлен отсутствием подготовки к прорыву линий обороны. Как считает военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, сыграла роль в данном вопросе и нехватка необходимого вооружения в рядах ВСУ.

"Киевские генералы начали атаку на укреплённую оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение. Огромные Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрёстного огня, и никто не позаботился о создании прохода", — объяснил эксперт.

По его словам, десятки образцов уничтоженной западной техники по несколько недель остаются брошенными украинскими солдатами, так как у них нет техники, чтобы её убрать, например танков с подъёмниками. В итоге украинское контрнаступление не продвигается уже почти 50 дней, продолжил он.