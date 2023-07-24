В Италии провал наступления ВСУ связали с отсутствием подготовки и оружия
La Repubblica: Провалы ВСУ на поле боя вызваны отсутствием подготовки и оружия
Провал украинского наступления обусловлен отсутствием подготовки к прорыву линий обороны. Как считает военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, сыграла роль в данном вопросе и нехватка необходимого вооружения в рядах ВСУ.
"Киевские генералы начали атаку на укреплённую оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение. Огромные Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрёстного огня, и никто не позаботился о создании прохода", — объяснил эксперт.
По его словам, десятки образцов уничтоженной западной техники по несколько недель остаются брошенными украинскими солдатами, так как у них нет техники, чтобы её убрать, например танков с подъёмниками. В итоге украинское контрнаступление не продвигается уже почти 50 дней, продолжил он.
Обозреватель предположил, что у командования ВСУ не было времени для обучения военных специальной технике боя. Джанлука Ди Фео считает, что виновато в провале наступления и НАТО, которое не предоставило украинской армии необходимую технику.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
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