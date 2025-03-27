Киевский режим хочет совершить крупную провокацию в Николаеве, дабы обвинить во всём Россию и оправдать ответные удары. Украинские спецслужбы уже сформировали группы для подготовки к подлой акции, стало известно местному подполью.

«В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и взрывчатку в больших количествах», — заявил представитель подполья РИА «Новости».