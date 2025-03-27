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27 марта, 04:29

Взрывчатка, блогеры и остатки «Гераней»: Киев готовит подлую провокацию с целью обвинить Россию

Подпольщики предупредили о подготовке Киевом крупной провокации в Николаеве

Киевский режим хочет совершить крупную провокацию в Николаеве, дабы обвинить во всём Россию и оправдать ответные удары. Украинские спецслужбы уже сформировали группы для подготовки к подлой акции, стало известно местному подполью.

«В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа «Герань» и взрывчатку в больших количествах», — заявил представитель подполья РИА «Новости».

Ожидается, что действия украинских силовых структур в дальнейшем будут представлены как ответ на якобы «российские удары». Таким образом, провокация должна не только возложить ответственность на РФ за повреждение инфраструктуры, но и оправдать последующие атаки ВСУ на объекты на территории Крыма.

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Напомним, что в конце марта Россия и США согласовали список российских и украинских объектов, которые подпадают под 30-дневный мораторий на удары по энергоинфраструктуре. Он уже вступил в силу. Впрочем, это не мешает киевскому режиму атаковать цели из перечня.

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Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
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