Зеленский солгал о первой ночи «соблюдения» договорённостей с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 26 марта Россия и Украина впервые за долгое время не обменивались ударами по объектам энергетической инфраструктуры в рамках достигнутого моратория на атаки. Об этом политик сообщил изданию Eurovision News, его слова приводят «Суспiльне новини».

«Мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина тоже не отвечала по энергетике», — произнёс Зеленский.

При этом, согласно данным Минобороны РФ, слова бывшего артиста не соответствуют истине. В ночь на 26 марта российские силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые хотели ударить по Глебовскому подземному хранилищу газа. Ещё несколько дронов противника были нацелены на объекты энергоинфраструктуры в Брянской и Курской областях.