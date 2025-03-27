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Регион
27 марта, 01:59

Зеленский солгал о первой ночи «соблюдения» договорённостей с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 26 марта Россия и Украина впервые за долгое время не обменивались ударами по объектам энергетической инфраструктуры в рамках достигнутого моратория на атаки. Об этом политик сообщил изданию Eurovision News, его слова приводят «Суспiльне новини».

«Мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина тоже не отвечала по энергетике», — произнёс Зеленский.

При этом, согласно данным Минобороны РФ, слова бывшего артиста не соответствуют истине. В ночь на 26 марта российские силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые хотели ударить по Глебовскому подземному хранилищу газа. Ещё несколько дронов противника были нацелены на объекты энергоинфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Минобороны РФ признало Зеленского недоговороспособным из-за ударов по энергетике
Минобороны РФ признало Зеленского недоговороспособным из-за ударов по энергетике

Напомним, что список объектов, попадающих под временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, был согласован делегациями России и США на переговорах в Саудовской Аравии. Такие атаки будут под запретом до 17 апреля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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