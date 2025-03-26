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Регион
26 марта, 10:16

Несмотря на заявления Зеленского: Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты РФ

МО РФ: ВСУ продолжили атаки на энергообъекты РФ, несмотря на заявления Зеленского

Киевский режим продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру России, несмотря на утверждение Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. С таким заявлением выступило Минобороны РФ.

«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, минувшей ночью у побережья Крыма сбили два украинских ударных БПЛА, целью которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Также ВСУ атаковали дронами объекты энергетики в Брянской и Курской областях, из-за чего ряд потребителей остались без электричества.

Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

В Кремле заявили о важности соблюдения моратория на удары по энергообъектам
В Кремле заявили о важности соблюдения моратория на удары по энергообъектам
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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