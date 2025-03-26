Несмотря на заявления Зеленского: Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты РФ

Киевский режим продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру России, несмотря на утверждение Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. С таким заявлением выступило Минобороны РФ.



«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении ведомства.