В Кремле заявили о важности соблюдения моратория на удары по энергообъектам
Песков: Киев пытался бить по энергообъектам, мораторий должен соблюдаться
Киев продолжает попытки атаковать российские энергетические объекты, игнорируя установленный мораторий. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что эти попытки были зафиксированы в последние дни и информация об этом уже была опубликована.
«Поэтому, отдавая себе отчёт в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно», — подчернкул Песков.
Он добавил, что налаживание конструктивных отношений с американской стороной стало значительным шагом вперед и выразил надежду на продолжение этого курса.
Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.
Life.ru / Шедеврум