Киев продолжает попытки атаковать российские энергетические объекты, игнорируя установленный мораторий. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что эти попытки были зафиксированы в последние дни и информация об этом уже была опубликована.

«Поэтому, отдавая себе отчёт в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно», — подчернкул Песков.