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Регион
29 марта, 08:08

Совещание офицеров НАТО и ВСУ в ресторане Bartolomeo сорвала русская ракета: много убитых и раненых

Подполье: Ударом по ресторану Bartolomeo в Днепре уничтожены 10 офицеров НАТО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов из 12 БПЛА «Герань» в районе Днепропетровска на Украине. По его данным, в результате атаки по ресторану Bartolomeo были ликвидированы по меньшей мере 30 солдат, среди которых, по предварительным данным, — десять иностранных офицеров НАТО.

«Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске. — прим. Life.ru) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались «очень непростые» жильцы», — уточнил Лебедев.

Удар российской стороной был нанесён в момент проведения мероприятия, в котором, по данным Лебедева, принимали участие иностранные офицеры из стран НАТО, а также сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

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Ранее Лебедев также сообщил, что FPV-дроны атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Никополе Днепропетровской области. Сообщается о трёх пострадавших сотрудниках — они получили ранения в результате удара.

Ольга Сливченко
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