Рубио сделал заявление о мире на Украине на фоне слухов о наступлении ВС РФ

В Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел стран НАТО государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции затронул тему сообщений о возможной подготовке Россией масштабного наступления. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал C-SPAN.

«Если мы завтра проснёмся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет», — сообщил Рубио.

По словам представителя американской стороны, Вашингтону важно знать о решении Москвы заранее, чтобы скорректировать внешнюю политику. По мнению Рубио, нарушение перемирия станет «нехорошим сигналом». Госсекретарь также отметил, что боевые действия между Россией и Украиной продолжаются, поэтому взрывы там неизбежны. При этом он подчеркнул, что США стремятся к завершению конфликта.

Полноценное перемирие, подразумевающее полное прекращение огня, по словам американского политика, исключило бы любые взрывы. Тем не менее он подчеркнул, что Россия не дала согласие на такие условия, выдвинув собственные требования. Госсекретарь также сообщил, что идея частичного прекращения огня была отклонена, в частности, из-за риска возникновения споров о допустимости бомбардировок определенных объектов.

«Мы говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем — это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя», — подытожил он.