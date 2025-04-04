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4 апреля, 13:57

Рубио объявил о близости мира на Украине после переговоров с Россией

Рубио: США приблизились к миру на Украине из-за переговоров с обеими сторонами

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

США смогли оказаться всего в нескольких шагах от возможности завершить украинский конфликт, потому что перестали игнорировать Россию при начале президентства Дональда Трампа и сделали ставку на переговоры с обеими сторонами противостояния. Об этом сказал госсекретарь Штатов Марко Рубио во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро», — подчеркнул американский госсек.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин уже дважды общался с президентом США после его инаугурации. Первый разговор состоялся 12 февраля, а вторая беседа прошла 18 марта. А 2 апреля спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Также по просьбе Трампа он провёл встречу с сенаторами.

Татьяна Миссуми
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