Рубио объявил о близости мира на Украине после переговоров с Россией
Рубио: США приблизились к миру на Украине из-за переговоров с обеими сторонами
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР
США смогли оказаться всего в нескольких шагах от возможности завершить украинский конфликт, потому что перестали игнорировать Россию при начале президентства Дональда Трампа и сделали ставку на переговоры с обеими сторонами противостояния. Об этом сказал госсекретарь Штатов Марко Рубио во время общения с журналистами в Брюсселе.
«Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро», — подчеркнул американский госсек.
Напомним, президент РФ Владимир Путин уже дважды общался с президентом США после его инаугурации. Первый разговор состоялся 12 февраля, а вторая беседа прошла 18 марта. А 2 апреля спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Также по просьбе Трампа он провёл встречу с сенаторами.