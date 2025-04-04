Рубио объявил о близости мира на Украине после переговоров с Россией

США смогли оказаться всего в нескольких шагах от возможности завершить украинский конфликт, потому что перестали игнорировать Россию при начале президентства Дональда Трампа и сделали ставку на переговоры с обеими сторонами противостояния. Об этом сказал госсекретарь Штатов Марко Рубио во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро», — подчеркнул американский госсек.