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2 апреля, 18:26

Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом, пишут СМИ

CNN: Глава РФПИ Дмитриев уже прибыл в Вашингтон на переговоры с Уиткоффом

Кирилл Дмитриев. Обложка © TACC / Владимир Гердо

Кирилл Дмитриев. Обложка © TACC / Владимир Гердо

По данным телеканала CNN, ссылающегося на свои источники, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев, предположительно, уже находится в Вашингтоне. Встреча Дмитриева со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, запланирована на вторую половину среды.

«Высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, как ожидается, в среду встретится с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Дмитриев встретится с Уиткоффом в Белом доме уже сегодня, 2 апреля. Американский Минфин временно снял санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу, необходимую для приезда в Штаты.


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Наталья Демьянова
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