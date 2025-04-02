«Диктует условия капитуляции»: В США забили тревогу из-за положения России на переговорах
Аналитик Шрайвер: Россия фактически ставит условия капитуляции НАТО и Украины
Американский военный аналитик Уилл Шрайвер считает, что Россия фактически ставит условия для капитуляции своих противников. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп осознал, что у Вашингтона нет возможности влиять на российского лидера Владимира Путина.
«Нет карт для игры... Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать», — написал аналитик в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме уже сегодня, 2 апреля. Американский Минфин временно снял санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу, необходимую для приезда в Штаты.
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