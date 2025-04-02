В США анонсировали встречу Дмитриева и Уиткоффа уже сегодня

Встреча спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится сегодня, 2 апреля, в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS News Сара Кук со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Кук в соцсети X.

По словам журналистки, ей подтвердили эту информацию два источника.