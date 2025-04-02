В США анонсировали встречу Дмитриева и Уиткоффа уже сегодня
Журналистка CBS Кук: Дмитриев и Уиткофф встретятся сегодня в Белом доме
Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / ЕРА, Роман Наумов
Встреча спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится сегодня, 2 апреля, в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS News Сара Кук со ссылкой на источники.
«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Кук в соцсети X.
По словам журналистки, ей подтвердили эту информацию два источника.
Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможным визит Дмитриева в столицу США. Он отметил, что контакты РФ и Соединённых Штатов продолжаются по разным каналам. До этого телеканал CNN сообщал, что глава РФПИ может отправиться в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. Эта поездка в США может стать первой с 2022 года для высокопоставленных российских чиновников.