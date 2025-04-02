В Кремле после анонса визита Трампа в Саудовскую Аравию ответили на вопрос о его контактах с Путиным
Песков: Планы Трампа посетить Саудовскую Аравию не связаны с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin
Планы американского лидера Дональда Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не имеют никакого отношения к взаимодействию с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что это исключительно инициатива американского президента и не связана с Путиным, который пока не планирует подобных встреч. Песков также отметил, что конкретные даты и время возможной встречи между Путиным и Трампом остаются неопределёнными, хотя контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на разных уровнях.
Напомним, президент США Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит после возвращения в Белый дом. Ожидается, что в середине мая он посетит Саудовскую Аравию. Ранее представитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что вероятная встреча президентов России и США может состояться в Саудовской Аравии. Согласно словам Уиткоффа, он не может говорить за них, но не исключает такой возможности.