В Кремле после анонса визита Трампа в Саудовскую Аравию ответили на вопрос о его контактах с Путиным

Планы американского лидера Дональда Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не имеют никакого отношения к взаимодействию с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что это исключительно инициатива американского президента и не связана с Путиным, который пока не планирует подобных встреч. Песков также отметил, что конкретные даты и время возможной встречи между Путиным и Трампом остаются неопределёнными, хотя контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на разных уровнях.