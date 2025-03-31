В США раскрыли дату и место первого возможного зарубежного визита Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит после возвращения в Белый дом. Ожидается, что в середине мая он посетит Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios.

«Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Интересно, что Саудовская Аравия была первой страной, куда Трамп поехал ещё в 2017 году, когда только стал президентом.