В США раскрыли дату и место первого возможного зарубежного визита Трампа
Axios: Трамп планирует первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию в мае
Президент США Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит после возвращения в Белый дом. Ожидается, что в середине мая он посетит Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios.
«Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в статье.
Интересно, что Саудовская Аравия была первой страной, куда Трамп поехал ещё в 2017 году, когда только стал президентом.
Напомним, ранее представитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что вероятная встреча президентов России и США может состояться в Саудовской Аравии. Согласно словам Уиткоффа, он не может говорить за них, но не исключает такой возможности.
Flickr / Trump White House Archived