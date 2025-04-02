Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
Вучич: По меньшей мере два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его последняя встреча с главой государства Владимиром Путиным состоялась ещё в 2021 году. В ходе интервью блогеру Марио Науфалу он отметил, что знает по меньшей мере о двух мировых лидерах, которые тайно общались с Путиным.
Вучич указал на своих «друзей в Кремле и в некоторых других странах» как на источники этой информации, однако имена этих лидеров он не раскрыл. При этом сербский президент подчеркнул, что речь не идёт о премьер-министрах Венгрии и Словакии — Викторе Орбане и Роберте Фицо.
Вучич планирует встретиться с Путиным 9 мая, что станет его первой встречей с российским президентом за последние три с половиной года.
«Я увижу его 9 мая впервые за три с половиной года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим», — заявил Вучич.
В том же интервью Вучич заявил, что именно сербская армия внесла решающий вклад в освобождение Югославии от нацистских захватчиков. По его оценке, помощь со стороны Советского Союза носила лишь ограниченный характер.