Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его последняя встреча с главой государства Владимиром Путиным состоялась ещё в 2021 году. В ходе интервью блогеру Марио Науфалу он отметил, что знает по меньшей мере о двух мировых лидерах, которые тайно общались с Путиным.

Вучич указал на своих «друзей в Кремле и в некоторых других странах» как на источники этой информации, однако имена этих лидеров он не раскрыл. При этом сербский президент подчеркнул, что речь не идёт о премьер-министрах Венгрии и Словакии — Викторе Орбане и Роберте Фицо.

Вучич планирует встретиться с Путиным 9 мая, что станет его первой встречей с российским президентом за последние три с половиной года.

«Я увижу его 9 мая впервые за три с половиной года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим», — заявил Вучич.