Вучич заявил, что Сербия сама освободила себя от нацистов в 1944 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что именно сербская армия внесла решающий вклад в освобождение Югославии от нацистских захватчиков. Помощь со стороны Советского Союза носила лишь ограниченный характер, отметил политик в интервью блогеру Марио Науфалу.

«Мы заплатили большую цену <…> мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», — отметил он.

Напомним, что главным событием освобождения Югославии была Белградская стратегическая наступательная операция, проведённая совместно Красной Армией, Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) и болгарскими войсками. Красноармейцы потеряли в ней 35 тысяч солдат погибшими и ранеными.