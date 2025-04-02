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2 апреля, 00:06

Вучич заявил, что Сербия сама освободила себя от нацистов в 1944 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что именно сербская армия внесла решающий вклад в освобождение Югославии от нацистских захватчиков. Помощь со стороны Советского Союза носила лишь ограниченный характер, отметил политик в интервью блогеру Марио Науфалу.

«Мы заплатили большую цену <…> мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», — отметил он.

Напомним, что главным событием освобождения Югославии была Белградская стратегическая наступательная операция, проведённая совместно Красной Армией, Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) и болгарскими войсками. Красноармейцы потеряли в ней 35 тысяч солдат погибшими и ранеными.

Вучич заявил о прибытии в Белград сотрудников ФСБ по делу звуковой пушки
Вучич заявил о прибытии в Белград сотрудников ФСБ по делу звуковой пушки

Напомним, что Вучич посетит Москву 9 мая для празднования 80-летия Победы. Затем у политика запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Тимур Хингеев
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