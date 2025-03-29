Вучич заявил о прибытии в Белград сотрудников ФСБ по делу звуковой пушки
В Белград для расследования ситуации со звуковой пушкой, которая якобы была применена против участников протестов в сербской столице, прибыли специалисты ФСБ РФ. Об этом в разговоре с изданием «Вечерне новости» заявил президент страны Александр Вучич.
«Сегодня ночью прибыли люди из ФСБ, они с утра начали работать. Обойдут и осмотрят оборудование, которое у нас есть. Останутся здесь несколько дней, 7-8, и после выступят со своей позицией по «звуковой пушке», чтобы мы опровергли ещё некую ложь», — сообщил он.
Напомним, власти Сербии выразили готовность привлечь спецслужбы России и Штатов для расследования применения звуковой пушки на протестах в Белграде. В свою очередь Александр Вучич говорил, что готов уйти в отставку, если окажется, что пушка «Вихрь» действительно использовалась полицией. Ранее Life.ru публиковал видео, на котором, предположительно, запечатлён момент применения звукового оружия. Массовые протесты в сербской столице начались в связи с трагедией на железнодорожном вокзале Нови-Сада, где под упавшим козырьком погибли 15 человек.
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