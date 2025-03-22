Шойгу пообещал Вулину помочь урегулировать обстановку в Сербии

Москва обеспокоена по поводу ситуации в Белграде и будет продолжать прилагать все усилия для поддержки братского народа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта. Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит», — сказал Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным в Москве.