Шойгу пообещал Вулину помочь урегулировать обстановку в Сербии
Москва обеспокоена по поводу ситуации в Белграде и будет продолжать прилагать все усилия для поддержки братского народа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта. Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит», — сказал Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным в Москве.
Шойгу отметил важность успешного сотрудничества с Сербией в области безопасности. Он подчеркнул, что регулярный доверительный диалог и обмен информацией помогают противостоять цветным революциям и предотвращать дестабилизацию ситуации в Сербии в условиях меняющейся геополитической обстановки. Министр заверил, что Россия продолжит поддерживать сербский народ и что на помощь России можно рассчитывать в любых вопросах, как это было на протяжении всей истории отношений стран.
Напомним, что свыше 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на митинги 15 марта. Протесты в стране начались ещё в ноябре прошлого года после трагедии в Нови-Саде. На платформе ж/д вокзала 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. В результате погибли 15 человек.
ТАСС / Шарифулин Валерий