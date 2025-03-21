Вулин поблагодарил спецслужбы РФ за помощь в борьбе с цветной революцией
Вулин: Сербия благодарна спецслужбам России за помощь в борьбе с революцией
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Власти Сербии выразили благодарность российским спецслужбам за предоставление информации, полезной в борьбе с цветной революцией. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин.
«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Вице-премьер страны также вспомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии договорились сотрудничать в данном направлении, и это соглашение до сих пор остаётся в силе.
Напомним, что свыше 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта. Акции протеста начались в Сербии в ноябре прошлого года после трагедии в Нови-Саде. На платформе ж/д вокзала 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.