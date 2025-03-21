Вулин поблагодарил спецслужбы РФ за помощь в борьбе с цветной революцией

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал он в беседе с РИА «Новости».