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17 марта, 14:14

«Копии Майдана не будет!» Вучич сорвал покровы с фейка оппозиции про звуковую пушку

Вучич: В Сербии оппозиция использует методы Майдана, но у них ничего не выйдет

Протесты в Белграде 15 марта. Обложка © ТАСС / AP

Протесты в Белграде 15 марта. Обложка © ТАСС / AP

Методы украинского Майдана не пройдут в Сербии, заявил президент Александр Вучич. Политик обвинил оппозицию в распространении фейков о якобы использовании властями звуковой пушки на протестах 15 марта.

Момент якобы использования звуковой пушки. Видео © Х / Visegrád 24

«Когда всё кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали её (на фото. — прим. Life.ru) в руках военнослужащих «Кобры», — сказал глава Сербии в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Вучич пояснил, что на самом деле это не звуковая пушка, а обычная антидроновая. В арсенале сербских силовиков вообще нет звуковых пушек, указал президент. Лидер Сербии добавил, что никто из участников протеста 15 марта не обратился за медицинской помощью из-за якобы применения аудиопушки. Лишь на следующий день они догадались слать своих активистов к врачам.

Вучич: Ранения в ходе массовых акций протеста получили 56 человек
Вучич: Ранения в ходе массовых акций протеста получили 56 человек

Сербский президент провёл аналогии с Украиной, когда майдановцы утверждали, что Виктор Янукович приказал снайперам стрелять по людям. По словам Вучича, расследование дела о фейковой звуковой пушке закончится в течение двух суток.

«Копия Майдана не пройдёт, победит Сербия!» — заключил Вучич.

Ранее он призвал главу Минюста Майю Попович выяснить, кто распространяет фейки о звуковой пушке. МВД и Минобороны категорически отвергли в применении акустического оружия.

Напомним, что свыше 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта. Акции протеста начались в Сербии в ноябре прошлого года после трагедии в Нови-Саде. На платформе ж/д вокзала 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.

Никита Никонов
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