«Копии Майдана не будет!» Вучич сорвал покровы с фейка оппозиции про звуковую пушку
Вучич: В Сербии оппозиция использует методы Майдана, но у них ничего не выйдет
Протесты в Белграде 15 марта. Обложка © ТАСС / AP
Методы украинского Майдана не пройдут в Сербии, заявил президент Александр Вучич. Политик обвинил оппозицию в распространении фейков о якобы использовании властями звуковой пушки на протестах 15 марта.
Момент якобы использования звуковой пушки. Видео © Х / Visegrád 24
«Когда всё кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали её (на фото. — прим. Life.ru) в руках военнослужащих «Кобры», — сказал глава Сербии в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Вучич пояснил, что на самом деле это не звуковая пушка, а обычная антидроновая. В арсенале сербских силовиков вообще нет звуковых пушек, указал президент. Лидер Сербии добавил, что никто из участников протеста 15 марта не обратился за медицинской помощью из-за якобы применения аудиопушки. Лишь на следующий день они догадались слать своих активистов к врачам.
Сербский президент провёл аналогии с Украиной, когда майдановцы утверждали, что Виктор Янукович приказал снайперам стрелять по людям. По словам Вучича, расследование дела о фейковой звуковой пушке закончится в течение двух суток.
«Копия Майдана не пройдёт, победит Сербия!» — заключил Вучич.
Ранее он призвал главу Минюста Майю Попович выяснить, кто распространяет фейки о звуковой пушке. МВД и Минобороны категорически отвергли в применении акустического оружия.
Напомним, что свыше 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта. Акции протеста начались в Сербии в ноябре прошлого года после трагедии в Нови-Саде. На платформе ж/д вокзала 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.