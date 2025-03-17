«Копии Майдана не будет!» Вучич сорвал покровы с фейка оппозиции про звуковую пушку

Методы украинского Майдана не пройдут в Сербии, заявил президент Александр Вучич. Политик обвинил оппозицию в распространении фейков о якобы использовании властями звуковой пушки на протестах 15 марта.

Момент якобы использования звуковой пушки. Видео © Х / Visegrád 24

«Когда всё кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали её (на фото. — прим. Life.ru) в руках военнослужащих «Кобры», — сказал глава Сербии в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Вучич пояснил, что на самом деле это не звуковая пушка, а обычная антидроновая. В арсенале сербских силовиков вообще нет звуковых пушек, указал президент. Лидер Сербии добавил, что никто из участников протеста 15 марта не обратился за медицинской помощью из-за якобы применения аудиопушки. Лишь на следующий день они догадались слать своих активистов к врачам.

Сербский президент провёл аналогии с Украиной, когда майдановцы утверждали, что Виктор Янукович приказал снайперам стрелять по людям. По словам Вучича, расследование дела о фейковой звуковой пушке закончится в течение двух суток.

«Копия Майдана не пройдёт, победит Сербия!» — заключил Вучич.