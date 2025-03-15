Участниками акции протеста в Белграде стали свыше 100 тысяч человек

Более 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда в субботу для участия в несанкционированной акции протеста. Такие данные приводит МВД Сербии.

«На сегодняшних собраниях на их пике во всех местах в Белграде число участников было около 107 тысяч, из которых большинство прибыли из внутренних регионов страны», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, сейчас число митингующих идёт на спад. Крупных нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Однако без пострадавших не обошлось: несколько человек получили ранения в результате наезда автомобиля.