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Регион
15 марта, 19:17

Участниками акции протеста в Белграде стали свыше 100 тысяч человек

Акция протеста в Белграде. Обложка © X / Neo

Акция протеста в Белграде. Обложка © X / Neo

Более 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда в субботу для участия в несанкционированной акции протеста. Такие данные приводит МВД Сербии.

«На сегодняшних собраниях на их пике во всех местах в Белграде число участников было около 107 тысяч, из которых большинство прибыли из внутренних регионов страны», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, сейчас число митингующих идёт на спад. Крупных нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Однако без пострадавших не обошлось: несколько человек получили ранения в результате наезда автомобиля.

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Напомним, что масштабные митинги регулярно проходят в Сербии после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где из-за крушения козырька на платформу погибли 15 человек. Участники акций требуют отставки властей.

Илья Пушкарев
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