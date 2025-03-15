В Белграде на крышах зданий у администрации президента появились снайперы

На крышах домов вокруг администрации президента Сербии появились снайперы в преддверии масштабной акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Люди с винтовками разместились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Также там размещено оцепление полицейских. Заграждения возведены вокруг Пионерского парка у здания администрации, где стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича.

На площади замечены сотрудники в штатском. Уже был задержан один из самых активных участников. К Скупщине продолжают подходить протестующие, среди них колонна тракторов и байкеров.