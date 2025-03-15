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15 марта, 15:00

В Белграде на крышах зданий у администрации президента появились снайперы

На крышах домов вокруг администрации президента Сербии появились снайперы в преддверии масштабной акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Люди с винтовками разместились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Также там размещено оцепление полицейских. Заграждения возведены вокруг Пионерского парка у здания администрации, где стоит палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича.

На площади замечены сотрудники в штатском. Уже был задержан один из самых активных участников. К Скупщине продолжают подходить протестующие, среди них колонна тракторов и байкеров.

Автомобиль въехал в людей, вышедших на протесты в Белграде, есть пострадавшие
Автомобиль въехал в людей, вышедших на протесты в Белграде, есть пострадавшие

Напомним, в Белграде уже на протяжении четырёх месяцев проходят массовые студенческие митинги. Причиной тому стала трагедия, случившаяся в ноябре 2024 года, когда 15 человек стали жертвами обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде. По данным МВД республики, в очередной акции протеста 15 марта участвуют более 30 тысяч человек. Митингующие требуют от властей и улучшения условий безопасности на общественных объектах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Finkovyak

Николай Рюмин
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