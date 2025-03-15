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15 марта, 11:09

Автомобиль въехал в людей, вышедших на протесты в Белграде, есть пострадавшие

Blic: Автомобиль въехал в людей, вышедших на протесты в Белграде

Автомобиль въехал в людей, вышедших на протесты в Белграде. Пострадали не менее трёх человек.

Момент наезда автомобиля на толпу в Белграде. Видео © X / ferozwala

Газета Blic, ведущая текстовую трансляцию с митинга, пишет, что 50-летний водитель, наехавший на людей, задержан. Он оказал сопротивление при задержании. В настоящее время информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

В Белграде уже на протяжении четырёх месяцев проходят массовые студенческие митинги. Причиной для протестов стала трагедия, произошедшая в ноябре 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса на вокзале в Новом Саде. По данным МВД Сербии, в сегодняшней акции протеста участвуют более 30 тысяч человек. Митингующие требуют от властей и улучшения условий безопасности на общественных объектах.

Колонны студентов на 24 часа заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
Колонны студентов на 24 часа заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
Обложка ©

X / ferozwala

Наталья Демьянова
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