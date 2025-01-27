Колонны студентов на 24 часа заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
В Белграде протестующие студенты заблокировали крупнейшую транспортную развязку
В столице Сербии заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Дорогу в Белграде перекрыли студенты, которые участвуют в акции протеста после трагедии на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад, сообщает сербский телеканал RTS.
Это произошло примерно в 10:00. Колонны студентов различных факультетов перекрыли движение на дорогах, проходящих через «Автокоманду». Участники акции принесли с собой национальные флаги и транспаранты с символикой своих факультетов, а также главный символ акции — окровавленную ладонь. Среди плакатов можно было увидеть и антиправительственные лозунги.
Полиция на данный момент заблокировала движение на улице и не вмешивается в демонстрацию. Участники протеста намерены провести 15 минут в молчании в память о 15 жертвах обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде. Блокада продлится 24 часа – до 10 часов утра 28 января. Участники протестов требуют отставки экс-мэра города, нынешнего премьера Милоша Вучевича, а также действующего главы Милана Джурича и привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала. Помимо этого, они намерены добиться обнародования текста договора с китайскими подрядчиками.
Напомним, что массовые студенческие протесты идут в Сербии с ноября. Волнения начались из-за трагедии на платформе ж/д вокзала. Там 1 ноября козырёк из бетона обрушился на платформу, где находились пассажиры. В последнее время на этом участке проводились ремонтные работы в рамках проекта реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт.
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