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23 декабря, 22:21

Сербы побили провокаторов с флагами ЕС на акции протеста в Белграде — видео

Потасовка произошла на акции протеста в Белграде из-за флагов Евросоюза

В Белграде участники многотысячной акции протеста выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза. Сами синие полотна со звёздами оказались на земле. Потасовку запечатлел один из активистов.

Инцидент произошёл 23 декабря, когда сербы в очередной раз вышли на улицы с целью призвать власти к ответственности за гибель 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Некоторые провокаторы решили повернуть акцию в антироссийское русло и принесли флаги ЕС. Однако участники митинга не позволили им политизировать протест.

Протестующие в Белграде выгнали участников с флагами Евросоюза. Видео © X / Mario ZNA

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Напомним, трагедиия в Нови-Саде произошла 1 ноября. После этого сербская оппозиция и студенты регулярно проводят протесты, требуя отставки премьера. Символом акций стала окровавленная ладонь.

Обложка ©

X / Mario ZNA

Анатолий Цейко
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