Сербы побили провокаторов с флагами ЕС на акции протеста в Белграде — видео

В Белграде участники многотысячной акции протеста выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза. Сами синие полотна со звёздами оказались на земле. Потасовку запечатлел один из активистов.

Инцидент произошёл 23 декабря, когда сербы в очередной раз вышли на улицы с целью призвать власти к ответственности за гибель 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Некоторые провокаторы решили повернуть акцию в антироссийское русло и принесли флаги ЕС. Однако участники митинга не позволили им политизировать протест.