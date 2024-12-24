Сербы побили провокаторов с флагами ЕС на акции протеста в Белграде — видео
Потасовка произошла на акции протеста в Белграде из-за флагов Евросоюза
В Белграде участники многотысячной акции протеста выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза. Сами синие полотна со звёздами оказались на земле. Потасовку запечатлел один из активистов.
Инцидент произошёл 23 декабря, когда сербы в очередной раз вышли на улицы с целью призвать власти к ответственности за гибель 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Некоторые провокаторы решили повернуть акцию в антироссийское русло и принесли флаги ЕС. Однако участники митинга не позволили им политизировать протест.
Протестующие в Белграде выгнали участников с флагами Евросоюза. Видео © X / Mario ZNA
Напомним, трагедиия в Нови-Саде произошла 1 ноября. После этого сербская оппозиция и студенты регулярно проводят протесты, требуя отставки премьера. Символом акций стала окровавленная ладонь.
X / Mario ZNA