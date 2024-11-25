В парламенте Сербии произошла массовая потасовка на фоне обсуждения бюджета

В сербском парламенте произошла стычка между депутатами оппозиции и правящей коалицией, возглавляемой Сербской прогрессивной партией (СПП). На заседании, назначенном на понедельник для обсуждения проекта бюджета на 2025 год, оппозиционные депутаты встали с мест и потребовали отставки правительства. Они держали плакаты с надписью «Коррупция убивает» и обвинили власти в трагедии, связанной с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в Нови Саде, где погибли люди.

В парламенте Сербии депутаты оппозиции и правящей партии устроили потасовку. Видео © Телеканал РТС-2 (Сербия)

Депутаты правящей коалиции ответили своими плакатами с текстом «Коррупция — ваше второе имя». В результате возникла потасовка: депутаты толкались, обливали друг друга водой, хватали за руки и цеплялись за лацканы пиджаков. На балконе женщины-депутаты также вступили в конфликт, когда парламентарии СПП пытались повесить транспарант с надписью: «Воры хотят войны, а Сербия — работы».

Председатель парламента Ана Брнабич пыталась остановить беспорядки и напомнила, что заседание началось минутой молчания в память о жертвах трагедии. Она назвала происходящее оскорблением для погибших.