Вучич: Ранения в ходе массовых акций протеста получили 56 человек
Президент Сербии Александр Вучич озвучил подробности масштабных акций протеста, которые охватили Белград 15 марта. По словам главы государства, ранения в ходе митинга получили 56 человек, их госпитализировали.
Лидер республики также подчеркнул, что правоохранители задержали 22 человека. В автозаке митинг закончился для тех, кто нападал на полицейских и других участников.
Напомним, что более 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта для участия в несанкционированной акции протеста. Митинги регулярно проходят в стране из-за трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где из-за крушения козырька на платформу погибли 15 человек.
X / Alla Poedie