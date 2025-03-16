Вучич: Ранения в ходе массовых акций протеста получили 56 человек

Президент Сербии Александр Вучич озвучил подробности масштабных акций протеста, которые охватили Белград 15 марта. По словам главы государства, ранения в ходе митинга получили 56 человек, их госпитализировали.

Лидер республики также подчеркнул, что правоохранители задержали 22 человека. В автозаке митинг закончился для тех, кто нападал на полицейских и других участников.