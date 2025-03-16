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Регион
15 марта, 23:17

Вучич: Ранения в ходе массовых акций протеста получили 56 человек

Президент Сербии Александр Вучич озвучил подробности масштабных акций протеста, которые охватили Белград 15 марта. По словам главы государства, ранения в ходе митинга получили 56 человек, их госпитализировали.

Лидер республики также подчеркнул, что правоохранители задержали 22 человека. В автозаке митинг закончился для тех, кто нападал на полицейских и других участников.

Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров направляется к парламенту Сербии
Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров направляется к парламенту Сербии

Напомним, что более 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта для участия в несанкционированной акции протеста. Митинги регулярно проходят в стране из-за трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где из-за крушения козырька на платформу погибли 15 человек.

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X / Alla Poedie

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