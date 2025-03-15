Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров направляется к парламенту Сербии

Протестующие аграрии везут на крышах студентов, которые используют вувузелы и размахивают флагами Сербии. Тысячи протестующих заняли несколько локаций в городе, чтобы одновременно прибыть на площадь между дворцом президента и Скупщиной.

Напомним, что в Белграде уже на протяжении четырёх месяцев проходят массовые студенческие митинги. Причиной для протестов стала трагедия, произошедшая в ноябре 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса на вокзале в Новом Саде. По данным МВД республики, в очередной акции протеста 15 марта участвуют более 30 тысяч человек. Митингующие требуют от властей и улучшения условий безопасности на общественных объектах.