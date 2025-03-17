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17 марта, 16:24

Сербия готова пригласить РФ и США для расследования применения звуковой пушки

Сербские власти готовы подключить спецслужбы России и США для дальнейшего расследования предполагаемого применения «звуковой пушки» против протестующих. ФСБ и ФБР могут дать это дело для дальнейшей проверки. Такое заявление сделал глава сербского правительства Милош Вучевич.

«Чтобы остановить поток лжи <...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил он.

По заявлению премьер-министра, полиция также не получала никакого приказа о применении дубинок, правоохранительные органы не предпринимали подобных действий. Сербские силовики способны контролировать массовые собрания без использования силы, добавил Вучич.

«Копии Майдана не будет!» Вучич сорвал покровы с фейка оппозиции про звуковую пушку
«Копии Майдана не будет!» Вучич сорвал покровы с фейка оппозиции про звуковую пушку

Напомним, полиция Сербии во время одного из протестов решила применить звуковое оружие против участников акции. Люди вышли на улицы, чтобы выступить против коррупции и президента Александра Вучича. Life.ru уже показал видео, на котором правоохранители применяют данную технологию, но позже лидер государства заявил, что это была вовсе не звуковая пушка, а обычная антидроновая. Глава страны объяснил, что у силовиков вообще нет звуковых пушек.

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Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Наталья Афонина
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