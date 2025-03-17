Сербия готова пригласить РФ и США для расследования применения звуковой пушки
Сербские власти готовы подключить спецслужбы России и США для дальнейшего расследования предполагаемого применения «звуковой пушки» против протестующих. ФСБ и ФБР могут дать это дело для дальнейшей проверки. Такое заявление сделал глава сербского правительства Милош Вучевич.
«Чтобы остановить поток лжи <...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил он.
По заявлению премьер-министра, полиция также не получала никакого приказа о применении дубинок, правоохранительные органы не предпринимали подобных действий. Сербские силовики способны контролировать массовые собрания без использования силы, добавил Вучич.
Напомним, полиция Сербии во время одного из протестов решила применить звуковое оружие против участников акции. Люди вышли на улицы, чтобы выступить против коррупции и президента Александра Вучича. Life.ru уже показал видео, на котором правоохранители применяют данную технологию, но позже лидер государства заявил, что это была вовсе не звуковая пушка, а обычная антидроновая. Глава страны объяснил, что у силовиков вообще нет звуковых пушек.
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