Сербия готова пригласить РФ и США для расследования применения звуковой пушки

Сербские власти готовы подключить спецслужбы России и США для дальнейшего расследования предполагаемого применения «звуковой пушки» против протестующих. ФСБ и ФБР могут дать это дело для дальнейшей проверки. Такое заявление сделал глава сербского правительства Милош Вучевич.

«Чтобы остановить поток лжи <...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил он.