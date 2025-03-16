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16 марта, 17:53

Протестующие в Сербии заявили, что полиция разгоняла их акустическим оружием

Вучич опроверг данные об использовании «звуковой пушки» против митингующих

Полиция Белграда могла использовать звуковое оружие против участников акций протеста, которые выступают против коррупции и президента Сербии Александра Вучича. Видео, на котором предположительно запечатлено использование данной технологии, было опубликовано изданием Visegrád 24. В ответ на это сербский лидер поручил министру юстиции Майе Попович провести расследование по поводу информации о применении «звуковой пушки».

Момент якобы использования звуковой пушки. Видео © Х / Visegrád 24

«Требую от госпожи Попович, чтобы Минюст и прокуратура отреагировали и привели к ответственности тех, кто это применил, а мы знаем, что нет. Пусть проверят, пусть будет проведено расследование. Но пусть и приведут к ответственности тех, кто выступил публично с такой откровенной ложью», — сказал глава государства.

Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров направляется к парламенту Сербии
Колонна из 100 тракторов протестующих фермеров направляется к парламенту Сербии

Напомним, что более 100 тысяч студентов и сторонников оппозиции вышли на улицы Белграда 15 марта на протест. Митинг проходил из-за трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где из-за крушения козырька на платформу погибли 15 человек. Во время протестов пострадали более 50 человек.

Обложка ©

Х / Visegrád 24

Александра Мышляева
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