Протестующие в Сербии заявили, что полиция разгоняла их акустическим оружием

Полиция Белграда могла использовать звуковое оружие против участников акций протеста, которые выступают против коррупции и президента Сербии Александра Вучича. Видео, на котором предположительно запечатлено использование данной технологии, было опубликовано изданием Visegrád 24. В ответ на это сербский лидер поручил министру юстиции Майе Попович провести расследование по поводу информации о применении «звуковой пушки».

«Требую от госпожи Попович, чтобы Минюст и прокуратура отреагировали и привели к ответственности тех, кто это применил, а мы знаем, что нет. Пусть проверят, пусть будет проведено расследование. Но пусть и приведут к ответственности тех, кто выступил публично с такой откровенной ложью», — сказал глава государства.