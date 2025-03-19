Вучич заявил о готовности уйти в отставку из-за звуковой пушки на протестах
Вучич: Если сербская полиция использовала пушку «Вихрь», то я больше не президент
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Президент Сербии Александр Вучич озвучил условие своей отставки. Он заявил, что готов покинуть пост главы государства, если будет доказано, что полиция использовала звуковую пушку.
«Вот я говорю вам прямо сейчас — если наши силы использовали звуковую пушку, «Вихрь», как её там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — процитировал Вучича телеканал Nova S.
Ранее сообщалось, что сербский парламент отправил в отставку премьер-министра Милоша Вучевича. После его отставки в стране в течение 30 дней должно быть сформировано новое правительство, в противном случае состоятся внеочередные выборы на фоне массовых митингов.
Напомним, 15 марта в Сербии состоялся самый масштабный массовый протест, который стал кульминацией продолжающегося кризиса в стране, начавшегося после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Новом Саде. Во время одного из митингов полиция Сербии решила применить звуковое оружие против участников акции. Life.ru уже показал видео, на котором правоохранители применяют данную технологию, но позже Вучич заявил, что это была вовсе не звуковая пушка, а обычная антидроновая. Глава Сербии объяснил, что у силовиков вообще нет звуковых пушек.