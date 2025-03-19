Вучич заявил о готовности уйти в отставку из-за звуковой пушки на протестах

Президент Сербии Александр Вучич озвучил условие своей отставки. Он заявил, что готов покинуть пост главы государства, если будет доказано, что полиция использовала звуковую пушку.

«Вот я говорю вам прямо сейчас — если наши силы использовали звуковую пушку, «Вихрь», как её там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — процитировал Вучича телеканал Nova S.