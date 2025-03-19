Парламент Сербии принял отставку премьера после трагедии в Нови-Саде
Парламент Сербии принял отставку премьер-министра Милоша Вучевича
Милош Вучевич. Обложка © TACC / EPA
Скупщина (парламент) Сербии приняла отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Об этом сообщила спикер парламента Ана Брнабич на заседании 19 марта. Она также поблагодарила Вучевича за честное исполнение обязанностей премьера и за «ответственное и храброе поведение».
Сейчас всё правительство переходит в технический режим работы. Начинается срок для формирования нового кабинета министров, он продлится 30 дней. В течение этого периода президент Сербии Александр Вучич может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдёт, парламент распустят и назначат срок новых выборов.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Белграде вспыхнули протесты из-за трагедии в Нови-Саде. Оппозиционеры требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале, где козырёк из бетона обрушился на платформу с пассажирами. В результате присшествия погибли 15 человек. На фоне беспорядков Милош Вучевич подал в отставку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сербия не просила у России помощи в связи с протестами.