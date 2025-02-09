«Не согласны ни в чём»: Балканист объяснил причины массовых протестов в Сербии
Балканист Бондаренко: В Сербии проходят первые институциональные протесты
Сейчас в Сербии проходят протесты, которых не было со времен Слободана Милошевича. По мнению балканиста, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, это первые институциональные протесты — целых профессий и страт. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».
По словам Бондаренко, в республике бастуют все: адвокаты, профессора, студенты, почтальоны. Сербы привыкли к определённой частоте сменяемости власти, и 12 лет правления одной прогрессивной партии — для них чересчур.
«В Сербии, где живёт меньше семи миллионов человек, в правящей партии состоит более 700 тысяч членов, то есть каждый десятый житель. <...> Карьеру не сделать, какое-то место на госслужбе не занять, если ты не член партии. Может быть, раньше, в титовские времена, а это модель Иосипа Броза, это работало, и это людям, может быть, даже нравилось. Сейчас, наверное, это не так», — рассказал эксперт.
Балканист также отметил, что Белград — рай для различных НКО. На протяжении 25 лет в образование, студентов, журналистов, различного рода экспертов «вкачивались» десятки миллионов евро. По мнению Бондаренко, это тоже не прошло даром.
«У Александра Вучича второй завершающий срок подходит к концу, в апреле 2027 года он должен будет сложить президентский мандат и уже действительно думал о поиске какого-то преемника. Вчера в Белграде впервые на протесты вышли пенсионеры — это ядерный электорат Вучича. Нынешние протесты — это и конфликт поколений, база электората правящей партии — 45 плюс», — уверен он.
Директор Фонда подчеркнул, что протесты в Сербии не являются проевропейскими или прозападными, это митинги с право-национальной ноткой.
«То есть для разных групп населения есть несколько таких точек, по которым они все согласны только в одном — что Вучич не прав, но между собой они, конечно, не будут согласны вообще ни в чём», — подытожил эксперт.
Ранее посол России заявил, что в Сербии была совершена попытка провести цветную революцию. По его словам, западные спецслужбы воспользовались ситуацией с гибелью людей в городе Нови-Сад и хотят настроить сербов против властей. Напомним, что протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года, стали результатом общественного возмущения после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, где обрушение козырька унесло жизни 15 человек. Оппозиционные силы выступали за справедливость и требовали привлечения виновных к ответственности. Премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку, обвиняя Запад в разжигании протестов, в то время как президент Александр Вучич заявлял о попытках внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране.