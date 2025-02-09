«Не согласны ни в чём»: Балканист объяснил причины массовых протестов в Сербии

Сейчас в Сербии проходят протесты, которых не было со времен Слободана Милошевича. По мнению балканиста, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, это первые институциональные протесты — целых профессий и страт. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

По словам Бондаренко, в республике бастуют все: адвокаты, профессора, студенты, почтальоны. Сербы привыкли к определённой частоте сменяемости власти, и 12 лет правления одной прогрессивной партии — для них чересчур.

«В Сербии, где живёт меньше семи миллионов человек, в правящей партии состоит более 700 тысяч членов, то есть каждый десятый житель. <...> Карьеру не сделать, какое-то место на госслужбе не занять, если ты не член партии. Может быть, раньше, в титовские времена, а это модель Иосипа Броза, это работало, и это людям, может быть, даже нравилось. Сейчас, наверное, это не так», — рассказал эксперт.

Балканист также отметил, что Белград — рай для различных НКО. На протяжении 25 лет в образование, студентов, журналистов, различного рода экспертов «вкачивались» десятки миллионов евро. По мнению Бондаренко, это тоже не прошло даром.

«У Александра Вучича второй завершающий срок подходит к концу, в апреле 2027 года он должен будет сложить президентский мандат и уже действительно думал о поиске какого-то преемника. Вчера в Белграде впервые на протесты вышли пенсионеры — это ядерный электорат Вучича. Нынешние протесты — это и конфликт поколений, база электората правящей партии — 45 плюс», — уверен он.

Директор Фонда подчеркнул, что протесты в Сербии не являются проевропейскими или прозападными, это митинги с право-национальной ноткой.