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1 февраля, 15:11

В Сербии протестующие студенты заблокировали три моста в Нови-Саде

В Нови-Саде начались массовые протесты студентов. Фото © X / The National Independent

В Нови-Саде начались массовые протесты студентов. Фото © X / The National Independent

Во втором по величине сербском городе Нови-Саде начались массовые протесты и блокады. Студенты заблокировали три моста через реку Дунай: Жежелев, Варадинский и мост Свободы. Протестующий прибыли в город в пятницу вечером после 80-километрового марша из Белграда, передаёт телеканал RTS.

В Нови-Саде начались массовые протесты студентов, к ним спешат присоединиться фермеры. Фото © X / The National Independent

Участники акции провели 15 минут молчания в память о погибших. Массовые протесты также проходят в городах Вучье и Лазаревац.

Напомним, что предыдущий митинг студентов прошёл 27 января в Белграде. Колонны различных факультетов заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Протесты начались ещё в ноябре в связи с трагедией на платформе ж/д вокзала, где 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.

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Полина Никифорова
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