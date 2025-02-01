В Сербии протестующие студенты заблокировали три моста в Нови-Саде

Во втором по величине сербском городе Нови-Саде начались массовые протесты и блокады. Студенты заблокировали три моста через реку Дунай: Жежелев, Варадинский и мост Свободы. Протестующий прибыли в город в пятницу вечером после 80-километрового марша из Белграда, передаёт телеканал RTS.