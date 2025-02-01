В Сербии протестующие студенты заблокировали три моста в Нови-Саде
В Нови-Саде начались массовые протесты студентов. Фото © X / The National Independent
Во втором по величине сербском городе Нови-Саде начались массовые протесты и блокады. Студенты заблокировали три моста через реку Дунай: Жежелев, Варадинский и мост Свободы. Протестующий прибыли в город в пятницу вечером после 80-километрового марша из Белграда, передаёт телеканал RTS.
В Нови-Саде начались массовые протесты студентов, к ним спешат присоединиться фермеры. Фото © X / The National Independent
Участники акции провели 15 минут молчания в память о погибших. Массовые протесты также проходят в городах Вучье и Лазаревац.
Напомним, что предыдущий митинг студентов прошёл 27 января в Белграде. Колонны различных факультетов заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Протесты начались ещё в ноябре в связи с трагедией на платформе ж/д вокзала, где 1 ноября на пассажиров обрушился козырёк из бетона. Погибли 15 человек.