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29 января, 09:31

Песков заявил, что Сербия не просила у России помощи в связи с протестами

Сербские власти не просили помощи и поддержки у Москвы и готовы самостоятельно разобраться с массовыми протестами, охватившими страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по ситуации с Белградом.

«Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года, охватив столицу и крупные города. Студенты и оппозиционеры требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Там 1 ноября козырёк из бетона обрушился на платформу, где находились пассажиры. В результате погибли 15 человек. Премьер страны Милош Вучевич подал в отставку на фоне митингов. Он обвинил Запад в организации протестов. Также и президент Сербии Александр Вучич заявлял, что продолжительные волнения — попытка западных спецслужб устроить в стране цветную революцию.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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