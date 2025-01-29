Песков заявил, что Сербия не просила у России помощи в связи с протестами

Сербские власти не просили помощи и поддержки у Москвы и готовы самостоятельно разобраться с массовыми протестами, охватившими страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по ситуации с Белградом.