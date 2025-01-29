Песков заявил, что Сербия не просила у России помощи в связи с протестами
Сербские власти не просили помощи и поддержки у Москвы и готовы самостоятельно разобраться с массовыми протестами, охватившими страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по ситуации с Белградом.
«Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами», — отметил представитель Кремля.
Напомним, протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года, охватив столицу и крупные города. Студенты и оппозиционеры требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Там 1 ноября козырёк из бетона обрушился на платформу, где находились пассажиры. В результате погибли 15 человек. Премьер страны Милош Вучевич подал в отставку на фоне митингов. Он обвинил Запад в организации протестов. Также и президент Сербии Александр Вучич заявлял, что продолжительные волнения — попытка западных спецслужб устроить в стране цветную революцию.
Life.ru