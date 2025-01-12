США приказали Сербии выгнать Россию из доли в нефтяной индустрии страны
О'Брайен потребовал, чтобы Россия вышла из доли нефтяной индустрии Сербии
Россия должна полностью выйти из нефтяной индустрии Сербии, заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. Он пообещал, что сербские граждане не пострадают от такой ограничительной меры, а страна получит выгоду от устранения российского капитала. Сейчас российская доля составляет 56,15%, она принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».
«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — сказал О'Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии.
На слова координатора по санкциям уже отреагировал вице-премьер страны Александр Вулин, который заявил, что любые санкции в отношении нефтяной индустрии Сербии вредят экономике страны. Он сказал, что Сербия не супердержава, которая может игнорировать «пакости уходящей администрации Байдена». Его слова цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.
Напомним, что Европарламент предложил ЕС усилить санкции против российского «теневого флота» и ввести новые ограничения на импорт ископаемого топлива из РФ. Дополнительно они призывают европейские страны к активному сотрудничеству с Великобританией, предлагают задерживать российские суда с нефтью, направлять их в порты ЕС и конфисковывать грузы.
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