США приказали Сербии выгнать Россию из доли в нефтяной индустрии страны

Россия должна полностью выйти из нефтяной индустрии Сербии, заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. Он пообещал, что сербские граждане не пострадают от такой ограничительной меры, а страна получит выгоду от устранения российского капитала. Сейчас российская доля составляет 56,15%, она принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — сказал О'Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии.

На слова координатора по санкциям уже отреагировал вице-премьер страны Александр Вулин, который заявил, что любые санкции в отношении нефтяной индустрии Сербии вредят экономике страны. Он сказал, что Сербия не супердержава, которая может игнорировать «пакости уходящей администрации Байдена». Его слова цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.