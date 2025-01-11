«Беда не приходит одна»: Вучич рассказал о новой проблеме с поставками газа в Сербию

Азербайджан уведомил Сербию о том, что не сможет поставить в страну газ из-за нештатной ситуации на месторождении Шах-Дениз. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с замгоссекретаря Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой объявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: «Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа». <...> Мы с сегодняшнего дня начнём намного сильнее и больше расходовать наши резервы», — рассказал он.

Вучич также прокомментировал санкции Вашингтона в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» пословицей «беда не приходит одна». Этот вопрос был в повестке переговоров с представителем Белого дома.