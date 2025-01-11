«Беда не приходит одна»: Вучич рассказал о новой проблеме с поставками газа в Сербию
Вучич: Азербайджан не сможет поставить Сербии газ из-за проблем на месторождении
Азербайджан уведомил Сербию о том, что не сможет поставить в страну газ из-за нештатной ситуации на месторождении Шах-Дениз. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с замгоссекретаря Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой объявил сербский президент Александр Вучич.
«Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: «Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа». <...> Мы с сегодняшнего дня начнём намного сильнее и больше расходовать наши резервы», — рассказал он.
Вучич также прокомментировал санкции Вашингтона в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» пословицей «беда не приходит одна». Этот вопрос был в повестке переговоров с представителем Белого дома.
Сербский лидер напомнил, что многие называли безумным его решение вкладываться в пополнение запасов газа, но теперь видно, что оно оказалось правильным. По словам политика, Сербия в достаточной степени обеспечена голубым топливом, если не произойдёт новая непредвиденная проблема. Он также выразил надежду на то, что азербайджанская сторона сможет решить проблемы с месторождением в течение одного-двух месяцев. В ином случае властям Сербии придётся выделять дополнительно по два-три миллиона кубометров газа ежедневно в течение ближайших четырёх месяцев. В связи с увеличенным расходом этого ресурса в зимнее время придётся исчерпать все накопленные резервы, но с нехваткой газа и нефти Сербия не столкнётся, пообещал Вучич.
Напомним, 10 января Министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против России. Помимо отечественных нефтяных и страховых компаний, а также «Росатома» в список попала и «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), где есть активы РФ. В Белом доме новые ограничения назвали «самыми существенными» рестрикциями против российской энергетики. Позже ситуацию прокомментировал Александр Вучич, заявив, что американская сторона требует от Сербии вывести российские активы из NIS.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic